Dopo la penalità inflitta a Norris ad Austin, e che gli è costata il terzo posto, McLaren ha presentato ricorso per il diritto di revisione. Sulla vicenda è intervenuto Horner, team principal della Red Bull (coinvolta per il duello tra Lando e Verstappen in quel frangente): "Hanno diritto di chiedere la revisione e hanno scelto di esercitarlo, ma non vedo però alcuna nuova evidenza. Sarei quindi sorpreso se portasse ad una conclusione positiva"

LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE