Episodio curioso e per fortuna senza gravi conseguenze al box Ferrari nel corso delle terze libere. Mentre Leclerc sta per uscire dal garage, il capomeccanico Alessandro Fusaro inciampa, cade ma dimostra grandi doti atletiche e si rimette subito in piedi. La reazione del pilota monegasco fa ridere tutti. Guarda il VIDEO. La F1 è in Messico, il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

