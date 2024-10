Kimi Antonelli è stato in pista con Mercedes nella prima sessione di libere: "Non volevo correre rischi, l'ho presa con calma. Avevamo un programma da svolgere con il team e non volevo commettere errori come a Monza. Sentivo di avere margine, ma non c'era necessità di spingere. Sono contento, ho fatto esperienza". Guarda il video. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS LIBERE