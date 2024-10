Fred Vasseur analizza il sabato della Ferrari in Messico, con la pole di Sainz e il 4° posto di Leclerc: "E' stata una bella qualifica, non ci aspettavamo di essere in pole perché andiamo molto meglio sul passo gara, è stata una sorpresa positiva. In gara la cosa più importante per la strategia è avere un buon passo e noi lo abbiamo avuto nella simulazione". Guarda il video. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS QUALIFICHE