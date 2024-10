Max Verstappen soddisfatto dopo il 2° posto nelle qualifiche in Messico dietro a Sainz: "Avevo parecchia pressione dopo il giro cancellato. Venerdì non avevo fatto praticamente nessun giro, ci siamo trovati a inseguire. Sono molto contento della prima fila, non mi aspettavo che fosse possibile. Questa è una delle piste più difficili". Guarda il video. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS QUALIFICHE