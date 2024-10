Charles Leclerc analizza il 3° posto in Messico: "E' stata una gara difficile. Abbiamo fatto la miglior gara possibile. E' un buon weekend per il team. Ultimamente stiamo lavorando molto bene, siamo tornati da alcuni gare al livello a cui dovremmo essere. Il campionato Costruttori continua a essere il nostro obiettivo e con risultati del genere ci avviciniamo ulteriormente. Speriamo di conquistare questo titolo che per noi è importante". Guarda il video

GP MESSICO, HIGHLIGHTS