Carlos Sainz commenta il suo trionfo in Messico: "Avevo bisogno di questa vittoria, anche per me stesso. Ci tenevo a vincere almeno un’altra gara con la Ferrari, farlo davanti a questo pubblico è fantastico. Ora mancano quattro gare, voglio godermele e se avrò la possibilità cercherò di ripetermi. Il sorpasso a Max non l’ho preparato: ero arrabbiato per la partenza sbagliata, volevo sorprenderlo". Guarda il video.

GP MESSICO, HIGHLIGHTS