Come riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, il team angloaustriaco ha avviato contatti con la Williams per il pilota argentino. Solo ipotesi al momento, ma con il futuro di Perez sempre più incerto, si inizia a parlare di prime manovre di avvicinamento. Un forte candidato per prendere il posto di 'Checo' è Lawson, che già fa parte della 'famiglia' con Racing Bulls, ma arrivare a Colapinto sarebbe un'operazione più che positiva GP BRASILE, LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

Piace molto, in pista ma anche fuori. E ora di Franco Colapinto, l'argentino arrivato in corsa sulla Williams per prendere il posto di Logan Sargeant, si parla per il mercato piloti. Come riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, la Red Bull ha avviato contatti con la Williams proprio per Colapinto. Appena cinque gran premi tra i big alle spalle, fino a metà agosto conosciuto da pochi e ora si ritrova al centro della scena. Potrebbe infatti essere essere la soluzione al "problema Perez": il messicano si trova solo ottavo nella classifica piloti, con all'attivo il solo 41% dei punti di Verstappen, alimentando la grande disparità tra i due piloti delle ultime stagioni e che ora pesa nella corsa, sempre più in salita, al Mondiale Costruttori. La Red Bull è difatti scivolata al terzo posto dietro a McLaren e Ferrari e i punti lasciati per strada da Perez gravano parecchio.

Red Bull, Lawson o Colapinto da affiancare a Verstappen Il grande problema della Red Bull va cercato anche nell'assenza tra le sue fila di un giovane con le carte in regola da poter far correre assieme a Verstappen. Liam Lawson, che corre per Racing Bulls, è il candidato forte facendo già parte della famiglia. Colapinto resta dunque una ipotesi e le valutazioni saranno tante anche per evitare, a prescindere dalla scelta, situazione già accadute in passato, come ad esempio per Gasly, retrocesso nel 2019 in Toro Rosso dopo soli dodici Gran Premi per mancanza di risultati. La partita è quindi ancora aperta tra Lawson e Colapinto, ma sicuramente prima di tutto c’è da trattare con la Williams e per cedere il 'cartellino' è molto probabile che James Vowles possa sparare alto.