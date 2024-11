A Interlagos prosegue l'appassionante volata finale di un Mondiale che deve ancora assegnare i suoi titoli. Avete fatto le vostre scelte per il Fanta F1? Qui isuggerimenti per comporre la miglior top 5 nel Club della Community NOW. Il fine settimana a Interlagos è live su Sky e in streaming su NOW

Ancora 4 gran premi e 2 Sprint, la prima delle quali in questo fine settimana. Il Mondiale di F1 è in Brasile per la volata finale di un campionato ancora in bilico, sia per il titolo Piloti che Costruttori. Incertezza che rende questa fase incredibilmente appassionante, anche per quanto riguarda il Fanta F1 di YawClub. Avete già fatto le vostre scelte per Interlagos? Qui I suggerimenti per comporre la miglior top 5 di nel Club della Community NOW.