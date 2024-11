Quinto posto per Carlos Sainz nelle qualifiche Sprint di San Paolo: "Penso che ci saranno tante incognite nella Sprint, sarà divertente e cercher di fare una buona gara. Poi ci saranno le qualifiche e proverò a migliorare questa posizione". Guarda il video. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT