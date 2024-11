Tra eccessi e luci, a Las Vegas per il GP perfetto

Las Vegas, anche per chi non ci è stato, è il posto degli eccessi, o si ama o si odia. E in una location così, che l'anno scorso gli aveva fatto un po' storcere il naso, che Max Verstappen si gioca il suo primo match point mondiale. Ma anche pista e organizzazione, alla seconda occasione, sono chiamati alla perfezione. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Sotto i riflettori di Las Vegas l'anno scorso si era sentito un clown, sbattendolo nervosamente in faccia a chi su quella prima presentazione modello Super Bowl ci aveva investito fantasia e soldi. Paradosso vuole che quest'anno in una delle capitali per eccellenza degli eccessi e del gioco d'azzardo, un posto lontanissimo da lui in tutto e per tutto, Max Verstappen si gioca il primo match point della stagione. Gli basterà arrivare davanti a Norris o comunque non perdere più di due punti da lui e sarà campione per la quarta volta. Alla fine dopo tante critiche anche l'olandese aveva trovato la sua pace con questo posto andando a vincere il duello iniziato fin dalla prima curva con Charles Leclerc tagliando poi per primo il traguardo.