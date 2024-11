Carlos Sainz commenta il 3° posto a Las Vegas, ma non la polemica con Leclerc: "Non ne parlo davanti ai media, ne parleremo tra noi come abbiamo sempre fatto. Sono cose tra di noi. Non mi piace parlare via radio, non è necessario. Il pit-stop mancato? Erano due giri che chiedevo di fare il pit-stop, avevo graining e arrivava Hamilton. Le cose non sono andate bene per nessuno". Guarda il video. Il Mondiale torna in Qatar domenica 1 dicembre: tutto su Sky e in streaming su NOW

