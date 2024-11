Tanti i temi che scaldano la vigilia del penultimo weekend della stagione, dove a tenere banco è soprattutto il duello tra McLaren e Ferrari per il titolo Costruttori. Ma ci sono anche delle novità che riguardano la pista. Ricordate i cordoli piramidali dello scorso anno? Sono stati smussati per mettere meno in crisi le gomme. Tutti gli aggiornamenti nel VIDEO con l'inviata Mara Sangiorgio. Il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP QATAR: CONFERENZA PILOTI