L'ex pilota della Haas lascerà il ruolo di pilota di riserva nel team di Brackley al termine di questo Mondiale: "Sono grato a Toto Wolff e a tutta la Mercedes per tutto ciò che ho avuto modo di apprendere in questi due anni". Per il pilota tedesco l'obiettivo ora è di concentrarsi sulle opportunità che potranno portarlo concretamente in pista. E in Mercedes il terzo pilota sarà Bottas? Il ritorno non è escluso

"Dal suo lavoro al simulatore, ai test di varie vetture e al fatto di far parte del team in pista, non avremmo potuto chiedere di più da lui", ha detto il team principal Toto Wolff. "Mick è prima di tutto un pilota che deve stare in pista. Abbiamo visto, sia dal suo periodo in F1, sia quest'anno con le sue prestazioni nel Campionato Mondiale Endurance, che il suo valore è alto e che merita di competere nei migliori campionati".

Mick Schumacher: "Voglio concentrarmi completamente sulle corse"

Schumacher ha spiegato che la Mercedes lo ha aiutato a diventare un pilota da corsa più esperto e ad acquisire una migliore comprensione del lato ingegneristico. E ha aggiunto: "Guardare queste auto correre e non sedermi io stesso nell'abitacolo è dura. Voglio tornare a concentrarmi al 100% sulle corse. Voglio dedicarmi completamente al lato sportivo delle corse. Alla fine, è correre ciò che vuoi fare come pilota, è correre che ti dà quella sensazione che ami". Mick non ha però fornito dettagli sui suoi progetti futuri. Per il ruolo di terzo pilota in Mercedes c'è la pista Valtteri Bottas. Per il finlandese, in uscita da Sauber, sarebbe un ritorno.