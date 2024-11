Lando Norris sorride dopo il miglior tempo stampato nelle qualifiche Sprint in Qatar: "E' stata una grande qualifica. Riprenderci dopo quello che era successo a Las Vegas è importante. L’obiettivo è fare una doppietta e ottenere il massimo bottino di punti per i Costruttori, andremo all’attacco. Sappiamo che sarà una battaglia e che saranno veloci sia la Mercedes che le Ferrari, per cui sarà una gara semplice". Guarda il video. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT