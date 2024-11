Classe 2003, Abbi Pulling ha conquistato il Titolo della F1 Academy. La giovane pilota inglese, dell'Alpine Academy, ha trionfato con un distacco di quasi 100 punti dalla seconda classificata Doriane Pin. Adesso testa già ai prossimi obiettivi: il Campionato Britannico di Formula 3 F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS DEL GP QATAR

A una gara dal termine, Abbi Pulling conquista il titolo della F1 Academy, alla sua seconda stagione. Un percorso magistrale: 7 vittorie e piazzamenti sul podio in tutte e 10 le gare di ques’anno. La pilota di Rodin Motorsport, supportata dall’Academy di Alpine, ha allungato il suo dominio gara dopo gara occupando, prima di oggi, il primo posto in classifica con ben 245 punti e un vantaggio pari a poco meno di 100 punti rispetto al secondo posto occupato da Doriane Pin. Al GP Qatar, Abbi non ha solo conquistato il titolo della F1 Academy, ma ha ottenuto anche la possibilità di competere, con un supporto economico completo, nel Campionato britannico di Formula 3 (GB3) nel 2025: la pilota inglese correrà sempre con la squadra Rodin Motorsport, con l'obiettivo di approdare poi nel Campionato FIA di Formula 3.

Dagli esordi al trionfo Abbi Pulling ha iniziato il proprio percorso all’età di 8 anni, partendo dal karting, mostrando subito le sue potenzialità tanto da concludere la sua carriera vincendo il Campionato britannico nel 2017 e nel 2018. Nel 2018 Pulling ha proseguito due anni nelle Ginetta, prima di un passaggio decisivo alle monoposto nel 2020. Il primo incontro con le monoposto è stato nella F4 britannica alla guida di JHR Developments, terminando sesta nel campionato. A metà del suo secondo anno nella British F4 è stata costretta ad abbandonare la serie per mancanza di finanziamenti; fortunatamente, all'inizio del 2021, fu inserita nella lista di riserva per la terza stagione della W Series, con la Puma W Series Team. Con la settima posizione raggiunta al termine del Campionato, Pulling si è guadagnata la qualificazione automatica per la stagione del 2022, finendo addirittura quarta. La pilota inglese ha poi ottenuto un ruolo a tempo pieno presso l'Accademia Alpine nel 2023, facendo il suo debutto nella F1 Academy – categoria subentrata al posto della W Series - per arrivare a vincere oggi il Titolo Piloti del 2024. Oltre a guidare in questa categoria, Abbi ha corso contemporaneamente anche nella British F4 terminando la stagione con un settimo posto.