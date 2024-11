Il graining non dovrebbe essere un fattore nella Sprint, che si corre nel pomeriggio con qualche grado in più. Certamente la qualifica ha un grande impatto sulla gara: Ferrari dovrà limitare i danni perché nella gara lunga di domenica ci sono le possibilità per fare bene. Guarda il video. La Sprint live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS QUALIFICHE SPRINT