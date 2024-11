Dopo aver fatto visita al box Ferrari in Qatar, il tennsita serbo ha salutato anche il team Mercedes. Ma su un post dell scuderia di Brackley è intervenuto il suo nuovo coash Andy Murray. Lo scozzese ironicamente scrive: "Dovrebbe essere ad allenarsi...". La risposta con un sorriso di Djokovic: "Scusa coach, torno presto". Tutto il weekend della F1 a Lusail live su Sky e in streaming su NOW

Aspettando di tornare in campo per la nuova stagione, Novak Djokovic si dedica alla Formula 1. In questo weekend è infatti ospite a Lusail al Gran Premio del Qatar, dove nella giornata di venerdì ha fatto visita prima al box della Ferrari e poi a quello della Mercedes. E dopo l'incontro con il team guidato da Toto Wolff, da un post sui social delle Frecce d'Argento è nato un simpatico botta e risposta tra il tennista serbo e il suo nuovo allenatore Andy Murray. Lo scozzese ironicamente ha scritto: "Dovrebbe essere in campo ad allenarsi...". La risposta con un sorriso di Nole: "Scusa coach, torno presto".