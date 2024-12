GP Qatar: tante bandiere gialle e ritiri. La vittoria di Verstappen però rimane una costante (10). Dietro di lui Leclerc (9) che porta la Ferrari a -21 dalla McLaren: il Mondiale Costruttori si decide ad Abu Dhabi. Tanti errori per Norris (4,5) che viene penalizzato con 10" per non aver rispettato il regime di bandiera gialla. 10 anche per Zhou, ottavo a Losail. Le pagelle di Leo Turrini. Il Mondiale torna con la gara conclusiva di Abu Dhabi



MONDIALE COSTRUTTORI: COMBINAZIONI