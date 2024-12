L'australiano della McLaren sulla sfida decisiva per il Costruttori contro la Ferrari: "Abbiamo un vantaggio e c'è ottimismo. Sarà un weekend combattuto e sappiamo che anche gli altri team potranno giocare un ruolo per l'assegnazione del titolo, però testa solo quello che dovremo fare noi. Siamo in una buona posizione". Il weekend di Abu Dhabi è live su Sky e in streaming su NOW

