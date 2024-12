La britannica ha ffesteggiato in Qatar il titolo, ma in questo momento non è più campionessa. Con l'aggiunta della terza gara ad Abu Dhabi - recupero di quella saltata in Qatar - entra infatti in gioco anche la terza pole che assegna punti (2) come le altre. Di conseguenza ce ne sono di più a disposizione, ma in ogni caso le basterà un punto anche nel caso in cui la francese Pin centrasse il 'filotto' con 3 pole, 3 vittorie e 3 giri veloci