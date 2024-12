Dopo il debutto al volante della Ferrari in F1 nella prima sessione di libere di Abu Dhabi, Arthur Leclerc ha voluto ricordare il padre: "Non mi ha visto correre, visto che ho iniziato tardi. Prima non avevamo i soldi. Penso a lui". E il fratellino di Charles si commuove. Guarda il video con l'intervista a Sky. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, LIVE LIBERE