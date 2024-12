Norris e Piastri hanno avuto una sequenza di giri davvero invidiabile nella simulazione gara di Abu Dhabi. Non sono lontani nella gestione della gomme i due Mercedes con Hamilton-Russell, più complicata invece la situazione per Verstappen e le Ferrari, che pagano circa 3-4 decimi dalle 'papaya'. Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS LIBERE