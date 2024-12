Carlo Sainz ha commentato il venerdì di Yas Marina: "Sono felice di come ho recuperato il passo. Questo significa che ho fiducia nella macchina. Con le Soft abbiamo avuto qualche problema, non riusciamo a esprimere il nostro potenziale. Siamo a 3 decimi dalla McLaren e dobbiamo recuperarli per lottare con loro, che sono sempre stati veloci qui. Sembrano i più forti, sarà dura batterli". Guarda il video. Tutto il weekend di Abu Dhabi è live su Sky in streaming su NOW

