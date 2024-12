Non sarà un weekend come gli altri, e non solo perché Abu Dhabi chiude la stagione 2024. C'è ancora in ballo il titolo Costruttori e le decisioni dei fanta-manager non saranno semplici anche in vista delle penalità che sono arrivare: su tutte le 10 posizioni in griglia che dovrà scontare Leclerc per cambio della batteria. Insomma, la sfida per il titolo contro la McLaren parte decisamente in salita per la Ferrari. In questo scenario, le scelte al Fanta F1 diventano più cruciali che mai. Ecco perché puntare su Lando Norris è praticamente obbligatorio: il britannico, oltre a essere il più veloce nelle FP2, è in lotta con Leclerc per il secondo posto nel Mondiale Piloti e sembra avere il ritmo per fare la differenza. Al suo fianco, Carlos Sainz è un'altra buona scelta: lo spagnolo, alla sua ultima gara in Ferrari, ha mostrato una buona costanza ed è pronto a chiudere la sua avventura in Ferrari con il massimo risultato. Pierre Gasly, in palla nelle ultime gare, è un altro profilo da non sottovalutare, mentre Valtteri Bottas e Kevin Magnussen due opzioni strategiche: entrambi hanno sorpreso nelle seconde libere e potrebbero approfittare di un weekend caotico per portare punti preziosi.