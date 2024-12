Prima fila tutta McLaren ad Abu Dhabi per il GP che deciderà il Costruttori: pole di Norris davanti a Piastri, con Sainz e Hulkenberg in 2^ fila. Poi Verstappen e Gasly. Leclerc scatterà ultimo a causa della penalità di 10 posizioni per la sostituzione della batteria. Ecco la griglia di partenza. Il GP live alle 14 su Sky in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE