Il team principal della Ferrari, in occasione del pranzo di Natale della Rossa, ha tracciato un bilancio sul 2024 guardando a quelle che saranno le prospettive per la prossima stagione. E a Sky racconta: "E' stata un'annata positiva, anche se aver perso il Mondiale per 14 punti". E sulla coppia Leclerc-Hamilton: "Charles è cresciuto tanto, con Lewis continuerà a farlo. Credo molto nel Mondiale 2025". E annuncia che il 19 febbraio verrà svelata la vettura a Maranello, quella che ora conosciamo come 'progetto 677'

Il bilancio per la Ferrari è positivo. Non ha dubbi Frederic Vasseur, team principal di una Rossa che nel Mondiale 2024 ha lottato e sfiorato, di un nulla, la vittoria del titolo Costruttori. Vasseur, che ha 'presieduto' il pranzo di Natale della Scuderia al quale hanno partecipato molti rappresentanti della stampa, ha raccontato il suo secondo anno a Maranello anche in una chiacchierata con Mara Sangiorgio. "Il campionato è stato positivo - ha ribadito a Sky Sport - anche se aver visto sfumare la vittoria per 14 punti pesa". Ma quali sensazioni arrivano dal percorso fatto nel 2024 e cosa attendersi dall'anno che sta per cominciare con la rinnovata coppia di piloti formata da Charles Leclerc e dal nuovo e atteso innesto Lewis Hamilton? Vasseur parla di tutto questo, indicando anche il 19 febbraio come data di presentazione della monoposto a Maranello dopo l'evento 'globale' in programman il 18 a Londra. Per ora è il 'progetto 677', ma il conto alla rovesca per conoscere il vero nome e soprattutto com'è fatta la nuova Ferrari è iniziato.

Come stai Fred? Il campionato non è finito da molto... "E' stata una bella stagione, ma siamo tutti un po' stanchi. Annata lunga con 24 gare, ma quando ottieni risultati è facile andare avanti e lottare fino alla fine. Penso che nonostante tutto sia stata una buona stagione, anche se ci sono mancati 14 punti alla fine per vincere il Costruttori".

Deluso per come è finita ad Abu Dhabi?

"Sapevamo che le possibilità erano poche e dopo la penalità per il cambio batteria a Leclerc erano ancora meno, quasi nulle. Ma non penso che sia Abu Dhabi dove abbiamo perso il campionato. Piuttosto in Canada o in estate. Ma è andata così e adesso dobbiamo concentrarci sul 2025".

Quella vista nel 2024 è la prima vera Ferrari dell'era Vasseur?

"Non considero questa la mia Ferrari, non c'è la mia firma su questa stagione non la voglio vedere così, perché è un processo che non è concluso, anche i nuovi innesti (Serra e D'Ambrosio, ndr) fanno parte di un processo che non è ancora finito. La forza di questa squadra è la passione e la determinazione, come abbiamo dimostrato quest'anno. Bisogna lottare e crederci sempre fino all’ultima curva dell'ultima pista. Lo faremo sempre".

Per Leclerc sarà positivo avere un compagno di squarda diverso e con un punto di vista diverso e con l'esperienza di Hamilton? "Sono contento di quello che ha fatto quest'anno, è migliorato tantissimo, ma può crescere ancora di più. E' veloce e lo sa, ma è nella gestione gara che può fare ancora di più ma è sulla buona strada. Nella sfida con Hamilton continuerà a farlo. Sono certo che lui ha un grande rispetto per Lewis e che sarà capace di assorbire come una spugna il buono da questa situazione".

Penso non sia stata una stagione facile per Hamilton, la Ferrari potrebbe essere la 'cura' per lui?

"Sento che Lewis non è stato sempre molto contento, probabilmente era già un po' concentrato sul futuro. Però sono veramente convinto che sarà in ottima forma, lo ha dimostrato nelle ultime gare. Ad Abu Dhabi come Las Vegas è stato in grado di fare delle ottime prove. Sono sicuro che si sentirà molto bene qui. Poche settimane per gettarsi a capofitto nel progetto? Non sono preoccupato. Macchine e regole non sono cambiate e sta arrivando un pluricampione. Il simulatore lo aiuterà sicuramente. Avrà modo di provare una macchina vecchia a gennaio ma decideremo anche in base al tempo".

Prima volta di Hamilton sulla Rossa, quando a Fiorano?

"A gennaio. Sicuramente dipenderà dal tempo, gennaio non è un mese facile. La finestra a disposizione non è molto ampia perché dobbiamo essere pronti per la presentazione della macchina che sarà il 19 febbraio". E sorridendo aggiunge: "Ti ho mandato l'invito, Mara...".

Cosa dobbiamo attenderci dalla Ferrari nel prossimo Mondiale? "Non possiamo dire adesso se sarà il nostro anno il 2025, ma ho fiducia nel progetto su cui stiamo lavorando. Sarà ancora una sfida intensa come quella appena finita. Lo abbiamo visto anche quest’anno: con 4 team a giocarsi pole e vittorie saranno i dettagli a fare la differenza: di pista, temperature, gomme e atteggiamento. Sono molto orgoglioso di come abbiamo affrontato le difficoltà quest'anno, però dobbiamo fare un passo in più verso la costanza".