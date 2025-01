Torneranno nella stagione 2025 della F1 Academy le due pilote della Scuderia Ferrari Driver: Maya Weug e Aurela Nobels. La pilota olandese correrà con il team MP Motorsport, con i colori della Scuderia Ferrari HP; la pilota brasiliana invece continuerà a gareggiare con Art Grand Prix, vestendo i colori Puma SF-25, LA MONOPOSTO DI HAMILTON E LECLERC

Maya Weug e Aurelia Nobels torneranno a correre nella F1 Academy 2025: arriva oggi l'ufficialità del loro ritorno in pista. Le due pilote della Scuderia Ferrari Driver Academy saranno impegnate in gara con i colori ufficiali della Scuderia Ferrari HP, per la Weug, e del Premium partner Puma, per la Nobels.

Weug: "Fantastico poter correre per MP Motorsport" Maya Weug, 3^ al termine della F1 Academy 2024, gareggiava già dallo scorso anno con la livrea tipicamente rossa della Scuderia Ferrari. Ma la grande differenza, e novità, rispetto alla passata stagione è il team con il quale correrà la pilota olandese: MP Motorsport. Queste le parole della giovane pilota, che vedremo scendere in pista ancora in rosso: "È semplicemente fantastico poter correre per MP Motorsport nella F1 Academy. Per la prima volta gareggerò in un team olandese, e questo rende tutto ancora più speciale. MP Motorsport ha ottenuto ottimi risultati nelle prime due stagioni di questo campionato, risultando sempre in lotta per la vittoria. Il mio obiettivo è quindi quello di continuare a migliorarmi, conquistare altre vittorie ed essere in corsa per il titolo. Non vedo l’ora di affrontare le 14 gare di quest’anno per dimostrare sul grande palcoscenico offerto dal Mondiale di Formula 1, a supporto del quale gareggiamo, il valore mio e della squadra".

