Ancora in pista la Ferrari, che nei prossimi due giorni (4 e 5 febbraio) sarà nuovamente a Barcellona per prendere parte ai test Pirelli con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Due giornate di lavoro sulle coperture che debutteranno nel 2026, con in pista anche la Mclaren, oltre che un'ulteriore possibilità di macinare chilometri in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili attraverso il nostro liveblog

Non si ferma la preparazione della prossima stagione per Ferrari. Chiusa la tre giorni di test TPC a Barcellona con la SF-23, la Scuderia sarà impegnata per ulteriori due giornate di test Pirelli, sempre sul circuito catalano, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. I due piloti scenderanno in pista questa volta con una SF-24 in versione "mule car", dotata di coperture sperimentali che debutteranno poi nel 2026. Al Montmelò ci sarà anche la McLaren, che la scorsa settimana ha testato le coperture "laboratorio" in condizioni di asfalto bagnato al Paul Ricard.