Non solo Ferrari e Mclaren, a Barcellona nel corso della giornata di ieri è scesa in pista anche la Williams, che ha inaugurato così il proprio 2025. Domani e dopodomani invece ancora in pista Ferrari e Mclaren, che prenderanno parte ai test Pirelli con tutti gli aggiornamenti in diretta sul nostro liveblog

Anche Williams ha inaugurato il proprio 2025, con Carlos Sainz e Alex Albon in pista a Barcellona per una giornata di test TPC con la FW-45. Un'opportunità per macinare chilometri, in vista poi della tre giorni di test del Bahrain in programma dal 26 al 28 febbraio che precederà l'inizio del mondiale 2025, con il primo appuntamento a Melbourne, in Australia il 16 Marzo.