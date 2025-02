In principio fu il 'boscaiolo', poi i baffi anni Settanta e infine anche le foto postate sui social come mamma lo ha fatto. Nelle ultime quattro stagioni, dal suo addio alla Mercedes, abbiamo assistito alla 'curiosa' trasformazione di Valtteri Bottas. Un po' menoo pilota e un poì più 'star' dei social, almeno nelle intenzioni. Ma ora qualcosa dovrà per forza cambiare con il veto che ha posto Toto Wolff per il ritorno del finlandese in Mercedes come pilota di riserva. "Siamo la Mercedes, quindi il calendario di nudo non è più previsto, gliel’abbiamo detto", ha fatto presente Wolff a RacingNews365. Ma per Valtteri una concessione c’è, e il team principal lo ha detto sorridendo: "Se vorrà tenersi quei brutti baffi, potrà farlo".