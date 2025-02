Guanyu Zhou arriva in Ferrari . Anzi, torna a Maranello . Il 25enne pilota cinese, chiusa la sua esperienza in Kick Sauber (in precedenza Alfa) da titolare la scorsa stagione, ora è stato annunciato ufficialmente come nuovo pilota di riserva della Ferrari assieme ad Antonio Giovinazzi. "Diamo il benvenuto a Zhou Guanyu nella famiglia Ferrari che si unisce ad Antonio Giovinazzi come nostro pilota di riserva ufficiale - si legge nella nota della Scuderia - Zhou ha trascorso quattro anni con la Scuderia Ferrari Driver Academy dal 2015 al 2018 e dividerà i compiti di pilota di riserva con Antonio per la stagione 2025".

Zhou: la storia, il ritorno in Ferrari e il curioso incrocio con Giovinazzi



Nato a Shanghai, Zhou in Formula 1 è arrivato nel 2022 per prendere il posto di Antonio Giovinazzi, che ora (strano il destino!) ritrova in Ferrari nel ruolo di seconda guida. Non è stato l'unico cinese ad essere andato in pista con una Formula 1, ma in quella stagione è diventa il primo ad avere un sedile da titolare. A 8 anni (2008) gli viene assegnato il titolo d "Miglior giovane pilota" per la categoria kart. Nel 2015 passa in Formula 4 e nella stagione successiva in Formula 3. Nel 2019 l'esordio in Formula 2 con UNI-Virtuosi in coppia con l'italiano Luca Ghiotto. Dal 2015 al 2018 pilota della Ferrari Driver Academy, è poi entrato a far parte del programma giovani della Renault/Alpine. Nel 2021 ha corso in Formula 2 con UNI-Virtuosi, poi l'Alfa/Sauber con l'esperienza chiusa al termine del 2024 con il team diventato Kick Sauber Stake F1.