Domani il maxi evento londinese dove verranno svelate le livree, ma in serata anche i primi 'rendering' che ci permetteranno di conoscere meglio la nuova Ferrari. E il giorno dopo in pista a Fiorano per il primo shakedown della stagione con Hamilton e Leclerc. Un vero tour de force aspettando i test e il via del Mondiale. L'appuntamento di Londra e le successive immagini della nuova SF-25 in diretta su Sky e in streaming su NOW e skysport.it

