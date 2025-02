La livrea della Ferrari svelata domani, subito dopo le prime immagini della nuova SF-25. La parata londinese con tutte le monoposto in programma martedì sera alla Arena O2, ha il sapore dell'antipasto, ha il senso del prologo di una emozione. Per la Rossa c'è di più, perché con Hamilton il prossimo Mondiale sarà più di un evento sportivo. Senza dimenticare ovviamente Leclerc. 'F1 75', l'evento sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW e skysport.it



CALENDARIO PRESENTAZIONI

Allora, mettiamola giù così. Calato su Sanremo, il sipario sta per alzarsi su… Fiorano! Con tanto di trailer vagamente festivaliero: la parata londinese delle nuove livree per le monoposto da Gran Premio, in programma martedì sera alla Arena O2, ha il sapore dell'antipasto, ha il senso del prologo di una emozione.

In breve. Qui e ora si ammette che il mercoledì 19, D-day della SF-25, sta generando un sentimento collettivo che solo in parte può essere ricondotto al mito eterno della Ferrari. Mi spiego. Può piacere o non piacere (nella vita è sempre questione di punti di vista, eh), ma Lewis Hamilton sta alla F1 come LeBron James alla NBA e la sua storia evoca le carismatiche esperienze di Tom Brady nel football americano o di Roger Federer nel tennis. Ergo, il Baronetto calato nell’abitacolo della Rossa è molto più di una combo agonistica, come dicono e scrivono quelli bravi. Hamilton in Ferrari è l’incontro tra due Leggende, è l’intreccio clamoroso di due Brand, con la maiuscola.