Non solo Ferrari: a pochi chilometri da Fiorano, infatti, debutto anche per la Racing Bulls che ha effettuato i primi chilometri in pista con Yuki Tsunoda al volante della VCARB 2025 all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il Mondiale scatta a marzo in Australia e sarà tutto live Sky e in streaming su NOW

FERRARI A FIORANO PER LO SHAKEDOWN: SEGUI IL LIVE