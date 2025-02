Ufficiale, Sainz nuovo direttore della GPDA

ILo spagnolo è stato nominato Direttore della GPDA: l'ex Ferrari prende il posto di Sebastian Vettel alla guida dell'associazione che rappresenta i piloti di Formula 1. Tutti i Gran Premi della stagione 2025 sono in diretta esclusiva Sky o in streaming su NOW

La GPDA - Grand Prix Drivers’ Association - ha annunciato l'ingresso di Carlos Sainz nel ruolo di nuovo Direttore dell'organizzazione. Il pilota spagnolo della Williams ed ex Ferrari, prenderà il posto lasciato vacante da Sebastian Vettel. Con George Russell, Anastasia Fowle e al Presidente Alex Wurz sarà alla guida dell'associazione che rappresenta i piloti di F1. In una storia su Instagram è poi arrivato il messaggio dello stesso Sainz: "Sono appassionato del mio sport e penso che noi piloti abbiamo la responsabilità di fare il possibile per collaborare con gli stakeholder e far progredire il motorsport in molti aspetti. Sono perciò molto felice e orgoglioso di dare il mio contributo nel ruolo di Direttore della GPDA".