Una grande serata, un evento senza precedenti, ma anche qualche 'macchia' che ha fatto discutere dopo l'appuntamento londinese 'F1 75' che ha portato sul palco della O2 Arena tutte le livree e i team 2025. La FIA ha infatti replicato e definito come 'reazione tribale" i fischi nei confronti del team principal della Red Bull Christian Horner e del quattro campione del mondo Max Verstappen. Quanto al pilota, per lui reazioni contrastanti ogni volta che è stato inquadrato dalle telecamere durante, con un mix udibile di fischi e applausi; Horner, invece, ha ricevuto un'accoglienza gelida sul palco della O2, con i fischi che si sono sentiti in modo netto. La stessa Federazione ha altresì invitato ad avere rispetto attraverso una nota ufficiale: "Le grandi rivalità nella storia hanno contribuito a rendere il motorsport un qualcosa di emozionante per i tifosi. Ma ciò che sta alla base dello sport a tutti i livelli è la cultura del rispetto. Per questo motivo, è stato deludente sentire la reazione tribale della folla nei confronti del campione del mondo e del team principal e CEO della Red Bull in occasione del lancio della F1 a Londra".