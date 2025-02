Finalmente la pista! La Formula 1 è tornata e lo ha fatto con i test in Bahrain, in programma dal 26 al 28 febbraio. L'attenzione, ovviamente, non poteva non ricadere sulle nuove vetture: dalla Mercedes alla Ferrari SF-25 e non solo. Hai già la tua preferita? Scopriamole tutte. La diretta dei test è sul canale 207 di Sky, così come tutti i Gran Premi della stagione 2025 saranno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

