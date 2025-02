Il direttore tecnico di Red Bull conferma l'arrivo di nuove componenti sulla RB21 nel Day-3 in Bahrain: "Non avranno un impatto così importante. Erano previste per Melbourne ma dato che sono pronte proviamo a spingerci un po' oltre. Lo facciamo perché ci daranno la possibilità di vedere se la direzione è giusta o meno". I test e tutto il Mondiale live su Sky e in streaming su NOW

