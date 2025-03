F3 e F2, si riparte con l'Italia protagonista

Al via in Australia la stagione 2025 di Formula 1 e al via anche le due formule propedeutiche, la Formula 2 e la Formula 3, ricche di volti nuovi e di italiani a caccia di risultati e di belle speranze. In F3 ha finalmente debuttato la nuova monoposto, con i cerchi da 16 pollici, il carburante 100% sostenibile e dall’aerodinamica modificata avvistata nei recenti test del Montmelò. Tanto nelle libere che in qualifica ha dominato la scena il giovane pilota brasiliano del team Trident Rafael Càmara, uno dei diciassette ‘rookies’ scesi in pista all’Albert Park nella categoria minore, campione uscente della F.Regional by Alpine e membro della Ferrari Driver Academy. Sarà lui a partire dalla pole position in Feature Race, accanto al compagno di scuderia danese Noah Stromsted. Nella gara sprint griglia invertita delle prime dodici posizioni in qualifica. Da dimenticare le prestazioni cronometrate degli italiani, chiamati a un pronto riscatto nelle due gare del week-end. Brando Badoer (Prema) ha chiuso anzitempo le qualifiche uscendo di pista dopo aver tagliato un cordolo e perso aderenza, Nicola Marinangeli (AIX) ha ottenuto solo il ventottesimo tempo, Nicola Lacorte (Dams) non è riuscito a segnare un giro cronometrato valido. A tenere alta la bandiera tricolore ci ha pensato l’esperto Nikita Bedrin (AIX), pilota russo con licenza italiana, quarto, che nella gara sulla lunga distanza partirà dalla seconda fila. In F2, invece, tante bandiere rosse hanno fortemente condizionato le prove libere sul circuito semipermanente australiano, dove il campione uscente della F3 Leonardo Fornaroli (Invicta) -solo 16°- e Gabriele Minì (Prema) -14°) hanno un po’ fatto fatica. Ma l’attenzione è stata rivolta -più che al miglior tempo di Victor Martins (ART)- al ‘giallo’ delle monoposto irregolari utilizzate da Crawford (DAMS), Esterson (Trident) ed entrambi i piloti Rodin, Cordeel e Dunne, nei test collettivi di Barcellona. I loro team sono stati infatti scoperti mentre utilizzavano un sensore di pressione dell’aria, vietato dai regolamenti, dopo aver modificato un pezzo standard della vettura. DAMS, Trident e Rodin hanno ricevuto una multa di 10.000 euro a vettura, oltre una penalità di 10 posizioni sulla griglia di entrambe le gare dell’appuntamento australiano; In più, nei prossimi test di Sakhir, potranno prendere parte solo a due giornate, scelte a discrezione del promoter. Penalità sono invece state inflitte ai piloti., ancora prima di accendere i motori in mattinata. In qualifica straordinaria pole position del palermitano Minì, con la sua Prema rosanero, davanti a Martins. Un po’ in difficoltà nella seconda parte delle prove invece Fornaroli, che all’ultimo assalto si gira. In gara Sprint il piacentino partirà comunque dalla prima fila. Dalla pole il siciliano in Feature Race.