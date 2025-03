Lewis Hamilton analizza la sua prima giornata in Ferrari a Melbourne, con il 5° tempo complessivo: "E' stato molto emozionante, fantastico poter girare in pista con una Ferrari. La macchina è diversa rispetto a quelle che avevo guidato in precedenza su questa pista, ma sto imparando per andare sempre più veloce. E' diversa la macchina, devo adattare il mio stile di guida, ma mi piace molto guidarla". Guarda il video. Il GP d'Australia è live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS LIBERE