Lewis Hamilton analizza il 10° posto nella sua prima gara in Ferrari: "E' stata una delle giornate più dure. Essere in quelle condizioni su questa macchina e con tutto nuovo è stata una sfida enorme. Peccato, speravo qualcosa di più. A un certo punto pensavamo di lottare per il podio, ma la situazione è peggiorata. La macchina non è così lontana, ma non abbiamo ottimizzato la vettura". Guarda il video. Il GP Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS