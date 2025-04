Un vero gioiello, un pezzo di storia in mostra a Suzuka davanti al box Red Bull di Yuki Tsunoda: è la Honda RA272 del 1965 disegnata da Yoshio Nakamura. Ed è una vettura con un record molto speciale. Il GP del Giappone è tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2025