Yuki Tsunoda prepara il debutto in Giappone come pilota Red Bull. Il giapponese sarà compagno di box di Max Verstappen che, in queste stagioni con il team di Milton Keynes, solo due anni ha chiuso nella classifica piloti alle spalle di un suo compagno di squadra. Di seguito tutti i distacchi creati da Verstappen contro i suoi 'teammate' nelle stagioni in Red Bull. Tutto il weekend del Giappone è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

