Fred Vasseur analizza il venerdì della Ferrari a Sakhir e gli aggiornamenti della Rossa: "E' chiaro che McLaren è un passo avanti, lo sono dall'inizio della stagione. A livello di potenziale hanno 2-3 decimi di vantaggio. Bisogna convivere con questa situazione, limitando gli errori. Le condizioni qui sono estreme, bisogna mettere insieme il giro. Aggiornamenti? Abbiamo ottenuto quello che ci aspettavamo".

BAHRAIN: HIGHLIGHTS LIBERE