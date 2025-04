Si è conclusa la prima giornata delle formule propedeutiche sul tracciato di Sakhir in Bahrain, dove già erano stati svolti dei test collettivi nella prima settimana di aprile. Nel corso delle prove libere di F2, tante schermaglie con tempi molto alti rispetto ai limiti cronometrici di riferimento segnati dai migliori in passato, poi l'acuto finale del team MP che ha chiuso con Goethe e Verschor davanti a tutti. Quinto tempo per Mini (Prema), nono per Fornaroli (Invicta), quattordicesimo per il leader del campionato Durksen (AIX). Terminate poi le qualifiche di F3, con Rafael Camara in pole, è toccato alla Formula 2 scendere in pista, su un tracciato che col passare dei minuti e il tramontare del sole è andato via via migliorando in aderenza. Pole position di Leonardo Fornaroli (Invicta), campione uscente della F3, che domani partirà a griglia invertita- dalla quinta fila con accanto Martins (ART) e solo dodicesimo tempo per Gabriele Minì (Prema), costretto a schierarsi in entrambe le gare del fine settimana in sesta fila e a correre in rimonta. Dalla prima linea dello schieramento nella corsa Sprint di domani partiranno il leader del campionato Durksen (AIX), che oggi ha conquistato il decimo tempo, e Beganovic (Hitech), fresco di esperienza nelle libere di F1.