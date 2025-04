E' terminata la prima giornata in pista della Formula 3. Nelle prove libere si è girato molto poco, per lo più nell’ultimo quarto d’ora. I team, del resto, possedevano già tutti i dati necessari per una messa a punto ottimale. Faceva molto caldo e il tracciato era tutto da gommare. Il solo Domingues (van Amersfoort) ha avuto bisogno di quindici tornate per cercare feeling con la pista. Agli altri ne sono bastate la metà. Alla fine il più veloce è stato il leader del campionato Rafael Camara (Trident) davanti a Tsolov (Campos) e Taponen (ART) che si erano messi in evidenza anche nei test. Maluccio gli italiani: Badoer 23°, Lacorte 26° e Marinangeli 29° tempo. Nel primo pomeriggio di scena le qualifiche e i primi punti in palio del week-end. Ancora una volta, così come a Melbourne, a spuntarla è stato Rafael Camara il brasiliano del team Trident, che ha messo tutti in fila, aggiudicandosi i due punti della pole position e la possibilità di partire davanti nella corsa di domenica. Nella gara sprint di domani, invece, grazie all’inversione della griglia, saranno Dufek e Stenshorne ad occupare la prima fila, entrambi piloti Hitech. Per il secondo un'occasione d’oro per conquistare punti importanti e scalare la classifica generale nella quale è quinto e porsi come primo avversario dei due piloti Trident Camara (leader) e Stromsted (settimo tempo), considerato che gli altri maggiori concorrenti sono tutti apparentemente fuori gioco: Bedrin (AIX) non è in Bahrain ed è sostituito da Slater, Nael ha il ventiduesimo tempo e partirà sempre dal’undicesima fila, Inthraphuvasak il diciassettesimo e sarà sempre in nona, Ramos vincitore della Sprint in Australia è in ultima fila e Bilinski che era finito sul podio a Melbourne partirà sempre dalla decima fila. Italiani non bene. Lacorte ha sprecato con un bloccaggio la ghiotta occasione di un piazzamento a metà griglia. Si schiererà in tredicesima fila. Solo ottava fila e sedicesime tempo per Badoer, ultima fila in entrambe le gare per Marinangeli.