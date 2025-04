F1, Vasseur: "Ferrari a Miami per continuare i progressi dopo Bahrain e Jeddah"

Continuare a progredire, confermando quanto fatto vedere in Bahrain e in Arabia Saudita: è questo l'obiettivo della Ferrari in vista del GP di Miami, sesto appuntamento stagionale, come affermato dal team principal Frederic Vasseur sui canali ufficiali della Scuderia. "Dopo qualche giorno trascorso a Maranello, utile per analizzare i dati raccolti negli ultimi 3 GP (corsi consecutivamente), siamo pronti per scendere in pista a Miami, una gara particolare per molti aspetti, nella quale noi avremo modo di celebrare un anno di collaborazione con il nostro title partner HP". Un fine settimana in cui sarà importante partire subito nel miglior modo possibile, visto il ritorno della Sprint e i soli 60 minuti a disposizione della squadra per affinare il setup della SF-25: "In Florida ci attende il secondo weekend Sprint della stagione, per il quale ci siamo preparati al meglio in fabbrica dal momento che avremo a disposizione soltanto un'ora di prove libere prima di andare in qualifica per la gara Sprint del sabato, e dunque il peso specifico del lavoro fatto al simulatore e nei briefing preparatori è ancora più elevato. Vogliamo continuare a fare progressi sul piano della prestazione, sull'onda delle incoraggianti prove offerte dalla SF-25 nelle gare di Bahrain e Jeddah".