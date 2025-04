La Ferrari ha presentato il kit speciale che utilizzerà nel prossimo GP di Miami, in programma dal 2 al 4 maggio. Dall'azzurro "La Plata" e "Dino" della scorsa stagione a un look bianco-blu per Hamilton e Leclerc in vista del prossimo fine settimana. Uno spoiler anche per la livrea della SF-25? Il blu utilizzato è lo stesso del logo HP, il main sponsor con il quale si festeggia il 'primo anniversario'. Il weekend di Miami è live su Sky e streaming su NOW

FERRARI, IL VIDEO PRESENTAZIONE DELLE TUTE