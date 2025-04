Adesso è ufficiale: il GP di Città del Messico si correrà almeno fino al termine della stagione 2028. La Formula 1 e gli organizzatori del Gran Premio, tornato in calendario dalla stagione 2015, hanno annunciato un prolungamento del contratto di tre anni, dopo il record di presenze (pari a 405.000) per l'Autodromo Hermanos Rodriguez al termine dell'edizione 2024. "Siamo entusiasti di annunciare che il GP del Messico si terrà per altri tre anni" ha affermato Alejandro Soberón Kuri, Presidente e AD di CIE. "Siamo profondamente grati per il prezioso supporto del Governo di Città del Messico, dal Capo del Governo di Città del Messico, Clara Brugada, alla nostra Presidente, Claudia Sheinbaum, così come a Stefano Domenicali della Formula 1, che hanno reso possibile continuare a portare la Formula 1 nel nostro Paese. Questo non solo contribuisce allo sviluppo economico di Città del Messico, ma promuove anche la nostra città, così come il nostro Paese, in modo significativo a livello mondiale. Insieme, continueremo a lavorare sodo per garantire che i fan possano godere al meglio di un evento che offre un'esperienza di intrattenimento dal vivo unica e che da quasi 10 anni mostra al mondo la qualità degli eventi che organizziamo in questa città".